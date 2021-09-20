Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Kültür Sanat
Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına bağışta bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına bağışta bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, öğrencilerin, Türkiye'de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan kampanyaya katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının Azerbaycan'da yakından takip edildiğini vurguladı.

Türkiye'de kaybedilen orman varlığının Azerbaycan Türklerini de çok etkilediğini, özellikle öğrencilerin her fırsatta ellerinden bir şey gelmediği için üzüldüklerini ifade eden Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize, Türkiye Diyanet Vakfının yürütmüş olduğu '1 İyilik 1 Fidan' kampanyasından bahsettik. Öğrencilerimiz gönüllü olarak bu kampanyaya destek vermek istediklerini bize iletti. Kendi aralarında bir çalışma başlatarak harçlıklarından oluşan yardımları bize ulaştırdı. 539 erkek 340 kız olmak üzere toplamda 879 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda toplanan 3 bin 540 dolar yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı '1 İyilik 1 Fidan' kampanyasına bağışladık. Toplanan yardımlarla öğrencilerimiz adına 3 binden fazla fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Öğrencilerimiz yapmış oldukları bu bağışla iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da kampanyanın sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördüğünün altını çizdi.

Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayanlardan kampanyaya ciddi destek gelmeye devam ettiğini belirten Açık, "Azerbaycan'da vakfımıza ait okulun öğrencilerinden de bu yönde bir destek gelmesi bizleri çok mutlu etti. Biz eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin fenni ilimlerle birlikte milli ve manevi değerleri de öğrenmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu hassasiyet, doğru eğitim verdiğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Amelia Hamlin Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:30:52. #1.12#