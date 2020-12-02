Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
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Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi

02.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:50

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, Azerbaycan'a gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, Azerbaycan'a gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer aldığının göstergesi olduğunu belirtti.

Erbaş, Azerbaycan halkıyla dostluk bağlarını güçlendirmek ve sevinç zamanlarında da yanlarında olduklarını göstermek amacıyla TDV tarafından hayırseverlerin destekleriyle tırların hazırlandığını ifade etti.

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İnsani yardım tırlarında gıda, oyuncak ve tıbbi malzemelerin yer aldığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu malzemeleri, bir hediye olarak gönderiyor, kazanılan zaferle dostlarımızın, kardeşlerimizin sevincine ortak olmak istiyoruz. 'Kardeş çetin günde çağrılmadan gelendir.' sloganıyla yola çıkan ve yükü kardeşlik olan tırlarımız, inşallah selametle Azerbaycan'a ulaşacaktır.

Türkiye'den sadece ihtiyaç malzemeleri değil aynı zamanda 84 milyon Türk milletinin sevgisini, muhabbetini gönderiyoruz. Karabağ'da camiler tamir edilecek ve Karabağ'ın her karış toprağında inşallah kıyamete kadar ezanlar yükselecek, Azerbaycan bayrağı kıyamete kadar Karabağ topraklarının üzerinde dalgalanacaktır."

Edilen duanın ardından tırlar Azerbaycan'a uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'a 6 tır insani yardım gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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