Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 ile mücadele kampanyası başlattı
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Bangladeş, Myanmar, Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 ile mücadele kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için farkındalık kampanyası başlattı.

03.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:08
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 ile mücadele kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için farkındalık kampanyası başlattı.

TDV'nin Cox's Bazar Saha Koordinatörü Mehmet Fatih Altaş, yaptığı açıklamada, vakfın, Kovid-19 ile mücadelede Arakanlı mülteciler arasında toplumsal farkındalık oluşturmanın yanı sıra el antiseptiği ile temizlik malzemesi dağıttığını belirtti.

Altaş, "TDV, yerel gençlik topluluğunun yardımıyla Sagar sınırı boyunca Baharchar'daki 300 yoksul aileye el antiseptiği ve temizlik malzemesi dağıttı." dedi.

Vakıf gönüllülerinin, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Arakanlı mültecilerin dışarı çıkmamalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için kampanya yürüttüğünü söyleyen Altaş, bu kişilere virüsten korunmak için "elleri ve yüzlerini nasıl yıkamaları gerektiğinin" öğretildiğini ifade etti.

Kamplardaki Arakanlı Müslümanlar arasında Kovid-19 korkusu hakim

Kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların liderlerinden Abdur Rahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplardaki Arakanlıların derme çatma yerlerde yaşadıklarına işaret etmiş ve "Yarım milyondan fazla insanımız, 34 mülteci kampında ikamet ediyor. Çoğumuz çadırlarda çamurlu zemin üzerine yayılan plastikler üzerinde yatıyoruz. Hijyenimizi düşünmek ve Kovid-19'la mücadelede gerekli önlemleri almak için daha az seçeceğimiz var." diye konuşmuştu.

Kamplardaki aktivistler, virüsün bölgeye yayılmasını önlemek ve buralarda temizliği sağlamak için daha fazla suya acil ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Diğer yandan, aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) de bulunduğu 50 örgüt, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya Kovid-19 nedeniyle Arakanlıların sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan mültecilere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden ortak bir mektup göndermişti. Mektupta, Kovid-19 salgını sırasında mültecilerin hareket alanının kısıtlanmasının, internet ve cep telefonu üzerindeki yasakların ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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