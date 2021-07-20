Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'daki en kapsamlı kurban eti dağıtımını Etiyopya'da yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine 41 bin 500 hisse kurban eti ulaştırarak, Afrika'daki en kapsamlı kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine 41 bin 500 hisse kurban eti ulaştırarak, Afrika'daki en kapsamlı kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.

TDV, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkenin Oromia eyaletinin Sabata bölgesinde kurban eti dağıttı.

Etiyopya Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'ye kurban bağışında bulunan hayırseverlerin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

Alıcı, "Kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler; burada kurbanları bizim emanetimiz. İslami usullere göre kesip, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bundan hiç şüpheleri olmasın." dedi.

Kurban eti dağıtımının 7 bölgede yapıldığı bilgisini paylaşan Alıcı, "Bu yıl 41 bin 500 hisseyle TDV 'Afrika'daki en büyük kurban eti dağıtımını' Etiyopya'da yaptı." ifadesini kullandı.

TDV, bu yıl 77 ülkede keseceği kurbanlarla 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan