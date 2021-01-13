Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı

13.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:21
Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen yıl yurt içi ve yurt dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek 826 bin ihtiyaç sahibine dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen yıl yurt içi ve yurt dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek 826 bin ihtiyaç sahibine dağıttı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan vefakar Türk milletinin bu zor günlerde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Açık, 2020'de 4 bin 119'u yurt içi, 15 bin 785'i yurt dışında olmak üzere 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanının kesilip 826 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Adak, akika ve şükür kurbanı bedelleri yurt içi 1050, yurt dışı ise 850 lira olarak belirlendi. Vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' sayfamızdan online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığıyla bağış yapabilmektedir. Ayrıca Vakıf Genel Merkezimize gelerek de yine makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız '0312 416 90 00' hattını arayabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Seda Sayan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:25:52. #1.15#
title