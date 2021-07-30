Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Kurbanda 78 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.

Kurbanda 78 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.

Selçuklu Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu şubemize göstermiş olduğu teveccühten dolayı müteşekkiriz. Bilindiği üzere Diyanet Vakfımız, vekaletle kurban organizasyonun da görev alan gönüllüleriyle dünyada ve ülkemizde umut bekleyenlerin umudu olmaktadır. Rabbimize hamd ediyoruz ki her yıl giderek artan kurban vekaleti kabullerinde bu yılda emanet edilen toplam 589 bin 136 hisse kurban bağışı yapıldı. TDV Selçuklu Şubesine ise yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam da 3 bin 10 hisse kurban vekaletiyle vatandaşlarımız 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasına destek olmuştur" denildi.

"Gönüllülere teşekkür edildi"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Diyanet Vakfımız, ülkemizle birlikte 78 ülkede 24 milyon 449 bin 144 ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bizler, Selçuklu İlçe Şubemize gelen emanetlerinizi yapılan büyük çalışmayla yerlerine ulaştırmanın sorumluluğunu ve mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle 2021 Yılı Vekaletle Kurban Bağışı Kabulü çalışmalarında görev alan tüm din görevlilerimize, Diyanet Vakfımızı tercih eden kıymetli bağışçılarımıza ve emanetleri büyük bir titizlikle sahiplerine ulaştıran tüm ekip gönüllülerimize teşekkür ederiz. " Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre