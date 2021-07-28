Türkiye Diyanet Vakfı 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekalet yoluyla kurban kestiği 77 ülkeden 13'ünde 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekalet yoluyla kurban kestiği 77 ülkeden 13'ünde 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın Kurban Bayramı ve diğer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vakfı "insanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu" olarak niteleyen Açık, hayata dokunan her alanda yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Açık, özellikle Afrika ülkelerinde açlık ve yoksulluğun yanında temiz suya erişme konusunda çok ciddi zorluklar yaşandığına dikkati çekti.

Temiz suya erişmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalan insanlara hayırseverlerin bağışlarıyla umut olduklarına işaret eden Açık, "Afrika'nın kurak topraklarına ekilen iyilik tohumları, açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle yeşeriyor. Kurban döneminde sahaya giden ekiplerimiz, milletimizin emaneti kurbanların kesim ve dağıtım işlemlerini bitirdikten sonra yapımını tamamladığımız su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışını gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temiz içme suyuna erişmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Açık, şunları kaydetti:

"Benin'de 13, Burkina Faso'da 12, Togo'da 11, Gana'da 11, Zimbabve'de 9, Senegal'de 8, Nijer'de 7, Çad'da 6, Zambiya'da 5, Liberya ve Mali'de 4'er, Pakistan ile Uganda'da 3'er tane olmak üzere toplam 96 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Açılan çeşmelerimizden yaklaşık 10 bin kişi istifade ediyor. Çeşmeleri daha fazla kişinin yararlanabilmesi için okul, cami, hastane gibi insanların yoğun bulunduğu ve toplanma merkezleri olarak kabul edilen yerlere yapmaya gayret ediyoruz."

Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarken olabildiğince derinlere sondaj vurmaya gayret ettiklerini belirten Açık, daha temiz ve kaliteli suya erişmeye hem de kaynaklardan uzun yıllar boyunca istifade edilmesini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Açık, çeşmelerden suyu güneş enerjisiyle çıkararak kesintisiz kullanım sağladıklarını ayrıca "Vakıf Çeşmesi" adını verdikleri binalarda suyun depolanmasını sağladıklarını ifade etti.

Vatandaşların vakfın internet sitesinden bağışta bulunabileceğini hatırlatan Açık, konuyla ilgili telefonla da bilgi alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş