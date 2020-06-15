Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları Arnavutluk'ta tanıtıldı
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Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları Arnavutluk'ta tanıtıldı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının Arnavutçaya tercüme edilen, çocuklara yönelik yayınları Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da tanıtıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları Arnavutluk'ta tanıtıldı
15.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:01

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının Arnavutçaya tercüme edilen, çocuklara yönelik yayınları Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da tanıtıldı.

Tiran'daki Paskuqan Camisi'nde düzenlenen tanıtım programına Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, yetkililer, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Yanılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarını tercüme ederek Arnavut vatandaşlarına sunduklarını söyledi.

Türkiye-Arnavutluk kardeşliğinin tesisini sağladıklarını kaydeden Yanılmaz, şöyle devam etti:

"Biz yıllarca kardeş olarak yaşadık. Şu anda da o kardeşliğimizin gereğini burada Din Hizmetleri Müşavirliği olarak sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'den gelen din görevlisi kardeşlerimiz burada camilerde görev yapıyorlar. Müşavirlik olarak hem Türkiye'den hoca getiriyoruz, hocalarımız burada görev yapıyor, aynı zamanda buradaki kardeşlerimizin dinlerini öğrenmeleri için, dinimizi öğrenelim diye Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu yayınlarından tercüme ederek siz kardeşlerimize sunuyoruz burada."

Kur'an-ı Kerim'in çocuklar tarafından öğrenilmesinin önemine dikkati çeken Yanılmaz, "Kur'an öğreneceğiz, öğrendikten sonra da imkanlarımız nispetinde başkalarına öğreteceğiz, hayırlı olmak için." ifadelerini kullandı.

Tanıtımın ardından çocuklara ve katılımcılara kitaplar hediye edildi.

Arnavutçaya tercüme edilen kitaplar arasında "Peygamber Hikayeleri", "Dualarımı Öğreniyorum", "Kitabımı Öğreniyorum", "Dinimi Öğreniyorum", "Kur'an Öğreniyorum" bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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