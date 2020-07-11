Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden "Ayasofya Camisi" açıklaması Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul'un fethinin 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandığını belirterek, "567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul'un fethinin 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandığını belirterek, "567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği bir karardır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendiren Erdem, verilen kararla Türkiye'nin büyük bir utançtan kurtularak tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti.

Erdem, Fatih Sultan Mehmet'in 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinden şunları aktardı:

" 'Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse Allah'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir.' Ülke olarak omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk işte bu kadar ağırdı. Şükürler olsun ki artık şimdi bir kuş kadar hafifiz. İstanbul'un fethi 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandı. 567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği bir karardır."

Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkanların tarihini ve geçmişini bilmediğine işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Ayasofya bizim kılıç hakkımızdır. Millet olarak hakkımız, o kutsal mekanı inşa edenlerden daha az değildir. Zira Ayasofya bugün tüm depremlere, afetlere, yangınlara karşı gelerek hala ayaktaysa Türk milletinin onu en güçlü şekilde sahiplenmesi sayesindedir. Bizim için vatan, bayrak, devlet, dil, din, kültür ne ise Ayasofya da o değerdedir. Bizi biz yapan değerlere sahip çıktığımız oranda ayakta kalabiliriz. O yüzden de Ayasofya'nın hala müze olarak kalmasını isteyenlerin amacı tamamen ideolojiktir. Bu görüş asla kabul edilemez."

Ayasofya'yı sadece bir ibadethane olarak görmenin o kutsal mekanın değerini hafiflettiğini ifade eden Erdem, "Ayasofya bir semboldür, yaşam biçimidir, bağımsızlıktır, özgürlüktür, inançtır, kültürdür, özlemdir, umuttur. Ayasofya özgürlük ve istikbal için tarih boyunca döktüğümüz kandır, göz yaşıdır. Ayasofya diriliştir, var olmaktır. Bu inançla kararın altında imzası bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA