“Türkiye dijitalleşme ve teknolojiye odaklanmalı”
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yeni kurulan işyerlerindeki artışın ekonomiye olan güvenin yükseldiğine işaret ettiğini söyledi.
24.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:45
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yeni kurulan işyerlerindeki artışın ekonomiye olan güvenin yükseldiğine işaret ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com