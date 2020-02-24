“Türkiye dijitalleşme ve teknolojiye odaklanmalı”

24.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:45

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yeni kurulan işyerlerindeki artışın ekonomiye olan güvenin yükseldiğine işaret ettiğini söyledi.