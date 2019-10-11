- Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor
- Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyorTEL ABYAD - Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.
- Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor
TEL ABYAD - Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.
Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammud, Milli Ordu Kuvvetleri'nin çatışma alanlarına doğru harekete geçtiğini söyledi. Coşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu'nun bulunduğu araçların gidişi kameralara yansıdı.