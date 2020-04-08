Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor
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Türkiye, Kosova, Güncel

Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor

Türkiye, korona virüsüyle mücadele eden Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

08.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:25
Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor

Türkiye, korona virüsüyle mücadele eden Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor. Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Kosova'ya ulaştı. Tıbbı malzeme ve ekipmanları taşıyan uçağı başkent Priştine yakınındaki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı Bakanı Lumir Abdixdiku ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kosova makamlarına teslim edildi.

Sağlık Bakanı Arben Vitia, sağlık malzemelerin teslimi edilmesi vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, korona virüsüyle mücadele edildiği bir süreçte dayanışma ve dostluğun gün yüzünü gördüğü bir olayın içinde olduklarını belirtti. Covid-19 ile başa çıkabilmek ve verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlanmasına yardımcı olacak Türkiye'den Kosova halkına yönelik önemli miktarda tıbbı malzemelerden oluşan yardım aldıklarını kaydeden Bakan Vitia, "İyi dostlar zor günlerde kendini gösterir. Tüm dostlarımız gibi bizim de karşı karşıya kaldığımız bu zor durumda yardım almak, dayanışmadan öte bir insanlık davranışıdır" dedi.

Bakan Vitia Büyükelçi Sakar ve Türk halkına yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Çağrı Sakar yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin gönderdiği yardımları teslim etmek için bir araya geldiklerini kaydetti. Geçtiğimiz Mart ayında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Büyükelçi Sakar, "Kosova'nın talebine olumlu yanıt verebildiğimiz için mutluyuz, yardımlarımızın somut şekilde Kosova'ya ulaştırıyor olmaktan memnunuz. İçinde bulunduğumuz mevcut koşullarda zor günlerde dostlarımızın, dostluklarımızın ve dayanışmanın önemini hepimize hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar, bugün sadece Kosova'ya değil diğer dost ülkelere de yardım gönderildiğini hatırlattı.

Altyapı Bakanı Abdixhiku da Türkiye'den gönderilen yardımlar nedeniyle Türk halkı ve Türkiye'ye hükümet adına teşekkürlerini ifade ederek Türkiye'nin de korona virüse karşı aynı mücadeleyi vermesine karşın yardım göndermesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

A-400M tipi kargo uçağı ile gelen yardım malzemelerinin üzerinde gönderilen ülke dillerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan Türkiye'den gönderilen yardımlar Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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