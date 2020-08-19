Türkiye deniz taşımacılığı yatırımları ile büyümeye devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Türkiye'de Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artış göstererek, yaklaşık 41 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Türkiye'de Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artış göstererek, yaklaşık 41 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli değerlendirmek için yaptığı yatırımlar ivmelenerek karşılık bulmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyada salgın sebebi ile deniz taşımacılığı ve ticaretinin çok önemli hale geldiği, ekonomik, sosyal ve lojistik sıkıntıların baş gösterdiği bu günlerde Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesi ve Bakanlığın Lojistik Master Planı doğrultusunda denizcilik sektörüne yaptığı yatırımlar ile büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada korona virüs salgınından tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektörünün de etkilendiği ancak sektördeki büyümenin yine de devam ettiği kaydedildi. Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artış göstererek, 40 milyon 724 bin 644 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca açıklamada Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 284 milyon 174 bin 781 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Dış ticaret taşımaları yüzde 5,4 arttı

Açıklamada, Türkiye'nin Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 11 milyon 625 bin 844 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 18 milyon 622 bin 264 ton olarak gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Bakanlık, Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artış gösterdiğini ve 30 milyon 248 bin 108 ton olduğunu da belirtti.

En fazla artış hurda demir yük cinsinde oldu

En fazla artışın hurda demir yükünde olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Temmuz ayında Haziran ayına göre 872 bin 720 tonluk artış ile 2 milyon 275 bin 692 ton elleçleme yapılan hurda demir en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla 524 bin 814 ton artış ile kok ve yarı kok kömürü ve 398 bin 588 ton artış ile kimyasal ürünler ve malzemeler takip etti."

Dış ticarette en fazla yük taşıması yapılan ülke Rusya oldu

Bakanlık açıklamasına göre, Temmuz ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 933 bin 818 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya ile yapılan taşımaların 470 bin 610 tonu (yüzde 12,0'si) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 463 bin 208 tonu ise (yüzde 88,0'i) yabancı bayraklı gemilerle oldu.

İhracatta İspanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı

İhracatta İspanya'nın, ithalatta ise Rusya'nın ilk sırayı aldığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye, 2020 yılı Temmuz ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini İspanya'ya yaptı. Temmuz ayında İspanya'ya 1 milyon 85 bin 130 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdi. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. 2020 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 698 bin 28 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Ayrıca dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 8,6'sı Türk bayraklı gemiler ile taşındı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sektör için belirlediği hedefler doğrultusunda salgına rağmen denizcilik alanında yaşanan gelişmeler olumlu karşılanırken, önümüzdeki dönemde ivmenin daha da yukarılara çıkması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA