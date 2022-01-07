Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan'ın dünyaya kazandırdığı müze ödüle doymuyor. Türkiye Yerel Basın Birliği Tebrik Ödülü, Uluslararası 351 Dernekler Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu tebrik plaketi ve Ekovitrin Yılın Starları Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü verildi. Ödülü Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı bizzat aldı. Ödül töreni ise yine Beylikdüzü'nde müzede gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK MADEN DENİZLERİMİZ

Müzeyi kurduğu ilk günden beri ücretsiz olarak hizmet verildiğinin altını çizen Balıkçı Kenan: 'Herkes maden arıyor ancak denizlerimiz bizler için en büyük maden. Özellikle Marmara ve Karadeniz bizlere sunulan bir nimet. Bir hamsi 100 bin adet yumurta yapıyor. Denizdeki balıklar karada insanları doyururken, yavru balıklar denizde diğer büyük yalıkları doyuruyor. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlarımızdır. Bu madenler bize balık veriyor. Balık sağlık demek. Denizin o kadar çok faydaları var ki saymakla bitmez. Oltamızı atıp balık tutuyoruz. Denizler bizden hiçbir şey istemiyor. Sadece temiz tutmamız gerekiyor. Bugün deniz balık olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti' şeklinde konuştu

ÖDÜLÜ HALKIMIZ VE ÖĞRENCİLER ADINA ALIYORUM

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi adeta bir okul olduğunu dile getiren usta balıkçı: 'Yarım asır geçti. Bir balık ile müzeyi kurduk şimdi binlerce deniz canlısı var. Öğrenciler bu müzeye gelip hayran kalıyor. Onlar için adeta bir okul. Çocuklarımız, gençlerimiz, abilerimiz gelip buradaki balıkları inceliyor. Öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar. Amacım; çocuklarımızın, geleceğimizin her bireyin buradan bir şeyler öğrenebilmesini sağlamak. Gençlerimize eğitimde bir nebze katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Bu ödülü onlar adına alıyorum. Şu anda ilk günkü gibi heyecanım var. Çok değerli ve kıymetli üç ödül aldık. Bu ödülleri halkımıza ve öğrencilerimize armağan ediyorum" diye konuştu.

İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLIYIM

Bu işin gönül işi olduğunu belirten Balıkçı Kenan: 'Öğretmenler, balıklarla ilgili, denizle ilgili ödev verdiği zaman çocuklar müzeye gelip balıkları dokunarak inceleyebiliyor. Böyle bir imkan başka hiç bir yerde bulamazlar. Devasa mumya balıkların kaç yıl yaşadığını, hangi denizlerle olduğunu hepsini burada öğreniyorlar. Onları görünce, bizlere sorular sordukça ilk günkü gibi heyecanlanıyoruz. Müze kurulduğu günden beri binlerce insan ziyaret etti. Bizler elimizden geldiği kadar denizi ve balığı sevdirmek için gayret gösterdik. Göstermeyede devam edeceğiz' dedi

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