Türkiye Deniz Canlıları müzesi kapılarını tekrar açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Deniz Canlıları müzesi kapılarını tekrar açtı

Beylikdüzünde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi 4 buçuk aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Türkiye Deniz Canlıları müzesi kapılarını tekrar açtı
27.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:57

Beylikdüzünde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi 4 buçuk aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Korona virüs nedeni ile bir süre kapalı kalan müze yeni dönem de tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yeniden açıldı. Sosyal mesafe çemberleri çizilen, maske ve sosyal mesafe balonları ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzede iki binin üzerinde balık mumyası bulunuyor. Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan ve içerisinde bin 500'ün üzerinde deniz canlısının mumya halini barındıran Türkiye Deniz Canlısı Müzesi kapılarını yeniden açtı.

Her türlü tedbirin alındığını belirten İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, "Uzun süre ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün ardından tedbirli bir şekilde normal hayata dönmeye başladık. 4 buçuk aylık aranın ardından müzede bulanan balıklarımızın bakımlarını gerçekleştirdi. Müzemiz ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayama başlayacak. Gelen ziyaretçilerimiz buradaki balık mumyalarını merak ediyorlardı. Ziyaret konusunda çok talep gelmişti. Bizlerde bugün sosyal mesafe çemberlerimizi çizerek kontrollü bir şekilde müzemizi tekrardan açtık" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 3. Sayfa
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Güncel
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin İlhan Cihaner Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Serdar Ortaç Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bursa Bayram Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye Deniz Canlıları müzesi kapılarını tekrar açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 12:58:47. #1.15#
title