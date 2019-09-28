Türkiye'den Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

28.09.2019 21:20

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Üçlü Toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklama ile ilgili olarak, "Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri, ne sorumlulukları, ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Üçlü Toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamanın sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 27 Eylül 2019 tarihinde New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde, AB ülkelerinin yanı sıra, bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri, ne sorumlulukları, ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur" dedi.

Aksoy, "Ayrıca Yunanistan'ın bir yandan bize işbirliği mesajları gönderirken, diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir. Bu ülkeleri bölgenin siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu işbirliği politikaları izlemeye davet ediyoruz. Doğu Akdeniz'in istikrara, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasının başka yolu yoktur. Bu bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projeler hiç bir zaman etkin ve etkili olmayacaktır" ifadelerini de kullandı.

Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceklerini de kaydetti.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA