Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun (BTTADK) söz konusu kararnameye bugün yaptığı açıklamayla güçlü bir tepki verdiğini anımsatarak açıklamada belirtilen görüşlerin Dışişleri Bakanlığınca da paylaşıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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