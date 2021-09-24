Dışişleri Bakanlığı: 'Yunan makamları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen karardan geri dönmeli' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "Yunan makamları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen karardan geri dönmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk Azınlık ilkokul ve ortaokul-lisede okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk Azınlık ilkokul ve ortaokul-lisede okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya'da öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk Azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanlığı: 'Yunan makamları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen karardan geri dönmeli' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 00:47:57. #1.17#