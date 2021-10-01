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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, " Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Yannos Papandoniu'nun Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması'nın deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkındaki soru üzerine, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı

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