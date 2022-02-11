Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı - Haberler
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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları", 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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