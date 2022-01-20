MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Haberler
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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