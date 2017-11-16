Türkiye'den, Yunan Halkına Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan sel felaketi nedeniyle Yunan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" denildi. - ANKARA