Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi
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Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 5 milyon 579 bin 305 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 5 milyon 579 bin 305 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında 5 ülkeye 959 bin 611 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ihracattan 5 milyon 579 bin 305 dolar kazanıldı.

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Japonya ve Bulgaristan, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 2 milyon 993 bin 916, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyon 613 bin 486, Tayvan'a 566 bin 530, Japonya'ya 403 bin 107 ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yaklaşık yüzde 80'ini Karadeniz Bölgesi sırtladı.

"Karadeniz Bölgesi'nin önemli bir ihracat kalemi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketiminin olmadığını ancak ihracatının ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

"Deniz salyangozu ihracatı Karadeniz Bölgesi'nin önemli bir ihracat kalemi." diyen Kalyoncu, yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline gelen deniz salyangozu satışının çok daha yüksek noktalara gelebilmesi için yasal mevzuatlardaki kısıtlamalarda düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.

Kalyoncu, deniz salyangozunda da avlanma yasağı olduğuna işaret ederek, "Bu alanda yapılacak düzenlemeyle deniz salyangozu için belli bir dönem yasak uygulanmadan avlanmanın gerçekleştirilmesi halinde ihracatın daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 5,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi - Haberler Ekonomi
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