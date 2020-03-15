Türkiye'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde kurbanları anma mesajı Türkiye, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısının birinci yılında, saldırının yapıldığı 15 Mart tarihinin "İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Türkiye, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısının birinci yılında, saldırının yapıldığı 15 Mart tarihinin "İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Christchurch'te geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin saygıyla anıldığı belirtildi.

Saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının bulunduğu 50 kişinin de yaralandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 2016-2019 yılları arasında deruhte ettiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı sırasında olduğu gibi sonrasında da İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele bağlamında uluslararası platformlardaki girişimlerde öncü rol oynamakta ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermektedir."

Yeni Zelanda'daki saldırıdan hemen sonra geçen yıl 22 Mart'ta İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlendiği de hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu toplantıda kararlaştırıldığı ve bilahare 2019 Mayıs ayında Mekke'de düzenlenen 14. İİT Zirvesi'nde kabul edildiği üzere, 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA