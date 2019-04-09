Türkiye'den Yemen'in Teknik ve Mesleki Eğitimine Destek

Yemen'de 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatımının Türkiye tarafından yapılacağı bildirildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, ile ülkenin teknik eğitim sorunlarını görüştü.

Eşvel'in, Bozgöz'e ülkenin içinde bulunduğu mesleki eğitim şartları ve yaşanan zorluklara ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede iki tarafın, ülkede 4 teknik ve mesleki okulun restore edilmesi ve donatılmasının Türkiye tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmede, Türkiye'nin Yemen'deki teknik ve mesleki eğitim konusuna büyük önem verdiğini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA