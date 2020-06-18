Türkiye'den yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı
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Türkiye'den yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı

Türkiye'den yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı Türkiye'den Çad'a bir ambulans daha yollandı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den ikinci defa, Afrika ülkesi Çad için gönderilen yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo...

18.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:48

Türkiye'den yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı

Türkiye'den Çad'a bir ambulans daha yollandı

ANKARA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den ikinci defa, Afrika ülkesi Çad için gönderilen yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

26 Mayıs tarihinde Türkiye'den Çad'a gönderilen ilk sevkiyat içerisinde kargo uçağında bir de ambulans yer almıştı. Bugün gönderilen yardım malzemelerinin arasında yine tam teçhizatlı bir ambulans Çad'a yollandı.

Türkiye ile Çad arasında 6 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde Ankara'da imzalanan sağlık alanında hibe anlaşmaları kapsamında Çad'a; bin adet Covid-19 tanı tespit kiti, 5 bin adet oksijen anestezi maskesi, 50 bin adet koruyucu tulum, 30 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 5 bin adet koruyucu gözlük, 50 bin adet galoş, 50 bin adet eldiven, 2 adet ambulans, 10 şişme sahra acil ünitesi verileceği açıklanmıştı. 26 Mayıs tarihinde yapılan yapılan ilk sevkiyatın ardından bugün Çad'a; 17 bin 600 koruyucu eldiven, yaklaşık 40 bin adet tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam teçhizatlı ambulans yollandı.

Türkiye Covid-19 salgını sürecinde çok sayıda ülkeye yardım elini uzattı. Bu yardım malzemeleriyle birlikte Mevlana'ya ait özlü sözler de yardımların ulaşacağı ülkelere gönderildi. Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verildi.

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağının hedef noktaya 3 buçuk saatte varması planlanıyor.

Türkiye'den yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı

Kaynak: İHA

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