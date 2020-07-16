Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme desteği Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme desteği Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme desteği

ANKARA - Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, diğer ülkelere gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye, Venezuela'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Öte yandan, tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda da olduğu gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.

Kaynak: İHA