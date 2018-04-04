Türkiye'den Uzanan El Hayatını Değiştirdi

Yaklaşık 14 yıl önce Endonezya'da meydana gelen tsunami felaketinde 170 bin kişi ölmüştü. O zamanlar bölgeye giden ekiplerimiz, anne ve babasını kaybeden çocuklar için Açe Yetimhanesi'ni kurdu. Banda Açe'de kurulan binaya sığınan yetimlerin bir kısmı kendi ayakları üzerinde durmaya başlarken bir kısmı ise yıllar sonra Türkiye'de üniversite okumaya başladı.

Bunlardan biri olan Vildan da geldiği yetimhanede ilk ve ortaöğretimi bitirip Türkiye'de üniversite okumaya hak kazandı. Başarılı bir öğrenci olan Vildan kendisine 12 yıl önce uzatılan bir el sayesinde artık üniversite mezunu olmak üzere.

YETİMLERİN SOFRASINA NEŞE KATIN

Günde üç defa aynı sofra etrafında toplanan onlarca yetime ev sahipliği yapan yetimhanemizde yeni Vildan'lar yetişiyor. Türkiye'den gelen yardımlarla hayatlarını sürdüren yetimlerin gıda masraflarını karşılayabilir, sofralarına bir kap sıcak yemek konmasına vesile olabilirsiniz.