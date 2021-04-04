Türkiye'den Ürdün'e destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayların endişeyle izlendiği kaydedilerek Ürdün hükümetine ve halkına destek mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayların endişeyle izlendiği kaydedilerek Ürdün hükümetine ve halkına destek mesajı verildi.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de aralarında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz. Ortadoğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı