Türkiye'den Ürdün'e destek
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Türkiye'den Ürdün'e destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye'den Ürdün'e destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayların endişeyle izlendiği kaydedilerek Ürdün hükümetine ve halkına destek mesajı verildi.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayların endişeyle izlendiği kaydedilerek Ürdün hükümetine ve halkına destek mesajı verildi.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de aralarında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz. Ortadoğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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