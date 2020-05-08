Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.

Kaynak: AA