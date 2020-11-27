Türkiye'den Ukrayna'ya gelen 13 kaçak göçmen yakalandı
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Türkiye'den Ukrayna'ya gelen 13 kaçak göçmen yakalandı

27.11.2020 00:06 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:10
Türkiye'den Ukrayna'ya gelen 13 kaçak göçmen yakalandı

Ukrayna'nın Odesa ilinde, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Ukrayna'nın Odesa ilinde, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odesa ilindeki Çornomorsk Limanı'na Karasu Limanı'na feribotla gelen 13 kaçak göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Bir Türk, 7 Irak ve 5 Suriye vatandaşının feribotla TIR'ın içinde yasa dışı olarak ülkeye geldikleri ve daha sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi planladıkları belirlendi. Kaçak göçmenleri Almanya'ya götürmeye hazırlanan Türk vatandaşı iki kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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