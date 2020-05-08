Türkiye'den Tunus'a tıbbi yardım malzemesi
08.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:30
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunus'a, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunus'a, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi" denildi.
Kaynak: DHA