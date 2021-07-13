Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kolilerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 tipi kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin korona virüs salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının koordinesinde hazırlanan üzerlerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kolileri, TSK'ya ait C130 tipi kargo uçağıyla Tunus'a gönderildi. Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan kargo uçağının taşıdığı yardım kolilerinde maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen ünitesi, test kiti, eldiven ve korona virüs aşısı bulunuyor. Tunus'un başkenti Tunus'a doğru havalanan kargo uçağı Kartaca Havalimanı'na inecek.

(Muhammet Mücahit Dereli - Yunus Özkan/İHA)

Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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