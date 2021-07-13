Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

Tunus'un Kartaca Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığının forsu yer aldı.

Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)
Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.
Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Zeynep Bastık Melisa Döngel
Spor Ali Koç Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:09:39. #1.16#

title