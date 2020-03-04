Türkiye'den Tacikistan Cumhurbaşkanı'na seçim başarısı tebriği

04.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:44

Türkiye, Temsilciler Meclisi seçiminde elde ettiği başarıdan dolayı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı ve lideri olduğu Halkın Demokratik Partisini tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimlerinin dost Tacikistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı ve lideri olduğu Halkın Demokratik Partisini tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde ve yüzde 86,4 gibi yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından duyulan memnuniyet" de vurgulandı.

Tacikistan'da genel seçim

Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan'da parlamento, Temsilciler Meclisi ve Milli Meclis'ten oluşuyor.

Tacikistan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde 63 milletvekili, 3 ayda bir toplanan Milli Meclis'inde ise 33 üye ve hayatta olan eski cumhurbaşkanları görev alıyor.

Ülkede 1 Mart'ta düzenlenen genel seçimde, Halkın Demokratik Partisi oyların yüzde 50,4'ünü almıştı.

Milli Meclis üyeleri ise 27 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek.

Kaynak: AA