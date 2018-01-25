Türkiye'den Suriye'ye Uzanan Muhteşem Görüntü

Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 6'ncı gününde Kilis'ten Azez'e uzanan gökkuşağı dikkat çekti.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Kilisli vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlenen gökkuşağı, drone ile havadan da görüntülendi. Kilis'in kuzeyinden Azez'e doğru uzanan gökkuşağı görsel bir şölene dönüştü.

YAĞMURLA KAYBOLDU

Yaklaşık 20 dakika belirgin olarak görülebilen gökkuşağı, bulutların yükselerek yağmurun başlamasıyla yavaş yavaş kayboldu. İhlas Haber Ajansı muhabirleri İsmail Coşkun ve Orhan Erkılıç o ana tanık oldu.