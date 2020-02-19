Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre
Haberler » Dünya » Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre - Haberler

Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.

19.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:35
Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre

'nin (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.


Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, 'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler