Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan PKK'lı terörist Akçakale sınırında yakalandı
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Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan PKK'lı terörist Akçakale sınırında yakalandı

Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan PKK'lı terörist Akçakale sınırında yakalandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçeceğine yönelik istihbarat üzerine sınırdaki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, Akçakale sınır hattından Suriye'ye geçmeye çalışan teröristi, silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek sorguya alınan şüphelinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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