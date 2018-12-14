Türkiye'den Sudan'a Sağlık Desteği

Sudan'ın başkenti Hartum'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile Türkçe eğitim verilen ve mesleki eğitimlerini Türkiye'de tamamlayacak olan 10 Sudanlı ebe adayına sertifikaları verildi.

Türkçe eğitimi gören ebe adaylarına sertifikalarının verilmesi dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin ilerde Hartum'da bir sağlık akademisi kurmayı planladığını söyledi.

Türk sivil toplum örgütlerinin Sudan'da sağlık hizmetleri alanlarında önemli rol oynadıklarını vurgulayan Neziroğlu, Türk Kızılayının önümüzdeki dönemde yaklaşık bin Sudanlının göz ameliyatının gerçekleştirilmesi için çalışma yürüteceğini anlattı.

YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir de sertifika alan 10 Sudanlı ebeye 3 aylık temel Türkçe eğitimi verdiklerini belirtti. Demir, Sudanlı ebelerin alanlarında uzmanlaşması amacıyla Konya Selçuk Üniversitesine gönderileceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Sudan ziyaretinde verdiği söz üzerine, bir süre önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu açılmıştı.

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde, yine Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ve 2014'ten bu yana hastalara hizmet veren "Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi" de sadece Sudan'a değil bölgedeki birçok ülkeye hizmet sunuyor.