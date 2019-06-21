Türkiye'den Sudan'a 5 yeni cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın çeşitli bölgelerinde 5 ayrı camiyi ibadete açtı. Vakıf tarafından bugüne kadar Sudan'da açılan cami sayısı 16 oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdürüyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın çeşitli bölgelerinde Necmeddin Erbakan, Hacı Hasibe Ticani, Rüsselsheim Ümmed, Ebrar ve İmam Malik adı verilen 5 ayrı cami inşa edildi.

Necmeddin Erbakan Camii

Necmeddin Erbakan Camii, Kuzey Darfur'un Faşir şehrinde açıldı. İnşa edilen 100 metrekarelik camide aynı anda 200 kişi ibadet edebiliyor. Cami, aynı zamanda düğün ve sünnet törenlerinde de bin kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edildi. Açılışla birlikte bölge Müslümanları daha rahat bir ibadet alanına kavuşmuş oldu.

Hacı Hasibe Ticani Camii

Aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği Hacı Hasibe Ticani Camii ise ülkenin Batı Darfur eyaletinin Al-Junaynah bölgesinde bulunan Rumaliyah köyünde hayata geçirilen ibadete açıldı. 130 metrekare olarak inşa edilen cami, bölgedeki mevcut caminin yetersizliğinden dolayı ibadete açıldı. Cami alanı içerisinde abdesthane ve güneş enerji sistemi bulunuyor.

Rüsselsheim Ümmed Camii

100 metrekare alan üzerinde ibadete açılan Rüsselsheim Ümmed Camii, yıllardır devam eden Darfur krizinin derinden etkilediği Kuzey Kurdufan eyaletinde aynı anda 250 kişiye hizmet verecek. Rüsselsheim Ümmed Camii açılmadan önce bölge Müslümanları köylerinde cami bulunmadığından kilometrelerce yol giderek bir mescide ulaşabiliyorlardı.

Ebrar Camii

Ebrar Camii, Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde bulunan El Krank köyünde ibadete açıldı. 300 metrekarelik bir avlu içerisinde bulunan 100 metrekarelik camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor.

İmam Malik Camii

İmam Malik Camii de yine Ebrar Cami gibi Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde inşa edildi. Em Marakha köyünde cami bulunmaması dolayısıyla inşa edilen camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor. Cami, 300 metrekarelik bir avlu içerisinde 100 metrekarelik bir alana inşa edildi.

Bugüne kadar Sudan'da 16 cami ibadete açıldı

Yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler ile bölge halkı, ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri temiz ve uygun bir ortama kavuşmuş oldu. Camiler ayrıca geleceğe yön verecek olan çocukların sağlam bir dini eğitim alabilecekleri bir mekan olma özelliği taşıyor. Açılışı yapılan camiler ile birlikte vakıf tarafından Sudan'da toplam 16 cami açılmış oldu. - HARTUM

Kaynak: İHA