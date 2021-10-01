Türkiye'den STK'ler İdlib kırsalına 5 tır gıda yardımı gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den STK'ler İdlib kırsalına 5 tır gıda yardımı gönderdi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye'den STK'ler İdlib kırsalına 5 tır gıda yardımı gönderdi

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır gıda gönderildi.

ADANA (AA) - Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır gıda gönderildi.

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

İçerisinde un, kuru gıda ve sıvı yağ olan 5 tır yardım malzemesi, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya ulaştırıldı.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, sınıra yakın çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Gülben Ergen Zafer Kurugöl
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'den STK'ler İdlib kırsalına 5 tır gıda yardımı gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:16:14. #1.11#