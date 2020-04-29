Türkiye'den Somali'ye selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, selde hayatını kaybedenler için Somali halkına taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, selde hayatını kaybedenler için Somali halkına taziyelerini iletti.

Bakanlıktan Puntland eyaletinin Qardho şehrinde etkili olan yoğun sağanak yağışın neden olduğu sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Seldeki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor, faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA