Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de çok sayıda asker ve sivilin ölümüne yol açan terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Somali hükümeti ve halkına taziye dileklerini gönderdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de çok sayıda asker ve sivilin ölümüne yol açan terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Somali hükümeti ve halkına taziye dileklerini gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Somali Ulusal Ordusu birliklerini ve masum sivilleri hedef alan terör saldırıları neticesinde Somali'de çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 23:06:22. #1.15#
title