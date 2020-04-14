Türkiye'den Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne yardım tırı
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Sırbistan Karadağ, Yenipazar, Türkiye, Güncel

Türkiye'den Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne yardım tırı

Sancak Dostları Platformu, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde kurulan pandemi hastanesine yardım tırı gönderdi.

14.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:29
Türkiye'den Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne yardım tırı

Sancak Dostları Platformu, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde kurulan pandemi hastanesine yardım tırı gönderdi.

Platform Başkanı Salih Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin 39 ülkeye yardım gönderdiğini söyledi.

Akgül, kendilerinin de Balkanlardan göç eden kişiler olduklarını hatırlatarak, "Bu kampanyada Cumhurbaşkanımızın arkasında durmak bizi son derece mutlu etti. Az veya çok ama önemli olan biz hem bu yaşadığımız ülkenin yanındayız hem de geldiğimiz ülkeyi unutmuş değiliz. Sancak Dostları Platformu 1922 senesinde kuruldu. Bugüne kadar 3 bin 107 fakir çocuk sünnet ettirdik Yenipazar bölgesinde. 25 fakir çift evlendirdik. O bölgeden öğrenciler getirdik. Türkiye'yi ve Türkçe'yi tanıtmaya çalıştık." diye konuştu.

Yardım tırına sponsor olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül de Sırbistan'ın Yenipazar bölgesinde koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan hastaneye yardım gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki Boşnakların kurduğu Sancak Dostları Platformu olarak oraya yardım göndermek istedik. Bu yardıma katkı sağlayan Sancak Dostları Platformu dışında DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyinden Mahiye Hanım bize tırı tahsis etti. Orada çalışan bir firmamız Mehmet Emin Bey bir miktar yardım etti. Bunun dışında Sancak Dostları Platformu üyeleri var. Mirsad Türkcan'a ayrıca teşekkür ederim. Hastanenin ihtiyacı olan bir röntgen cihazı hediyesi de var bu tırın içinde. Vestel firması çamaşır ve kurutma makinesi gönderiyor. Renksan dezenfektan, maske ve tulum temininde katkısı oldu. Arzum firmasının katkısı oldu. Eski bakanımız Nihat Zeybekci hastanenin kullanımına 2 bin havlu gönderiyor. Sancak Bölgesi Sırbistan'ın içerisinde bulunan ve büyük çoğunluğu Müslüman olan bir bölge ve Türkiye sevgisi büyük olan bir bölge. Cumhurbaşkanımız 2012'de orayı ziyarete gittiğinde büyük bir coşkuyla karşılaşmıştı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çok büyük yardımları oldu ve orada büyük mutlulukla karşılandı. Bundan sonra da bu destek devam edecek."

Akgül, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin son 5 yılda çok iyi bir noktaya geldiğini anlattı.

Türkiye'den Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne yardım tırı

Kaynak: AA

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