Türkiye'den Sınır Ötesine 15 Bin Kişilik Sıcak Yemek Desteği

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ve çevresinde kurulan çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilere Kilis'ten günlük iki çeşit, 15 bin kişilik sıcak yemek gönderiliyor.

Halep'ten, terör örgütü PKK/PYD ile Esad rejiminin saldırısından kendi imkanlarıyla kaçarak, Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde kurulan çadırlarda yaşayan Suriyelilere, Kilis'ten 15 bin kişilik günlük yemek gönderiliyor.

Bölgedeki çadırlarda yaşayan Suriyelilere, Diyanet Vakfı ile Suudi Arabistanlı bir hayırsever tarafından ortak bir girişimle Diyanet mutfaklarında hazırlanan iki çeşit ve 15 bin kişilik sıcak yemek, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderiliyor.

İki yılı aşkın süredir Suriye'ye sıcak yemek gönderdiklerini belirten Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, "Şu zamana kadar dış hayır kurumlarının büyük desteği oldu. Pakistan, Malezya, Endonezyalı kardeşlerimizin desteğiyle yeni mutfak ve fırın oluşturuyorduk. 2 yıldan beri 15 bin kişilik sıcak yemek gönderiyoruz Suriye'ye, Medineli bir zengin kardeşimiz karşılıyor. Diyanet Vakfının şemsiyesi altında bu yardımlarını sürdürüyor. İsminin dahi açıklanmasını istemiyor. Diyanet Vakfı olarak 10 bin kişilik yemeği de karşılıyoruz. Toplam 15 bin kişilik yemek gönderiyoruz. Aynı olarak gelen yardımları, yetmediği zaman kullanıyoruz. 2 yıldan beri devam ediyoruz. Suriye'de dağıtım merkezlerimiz var. Zor şartlardaki kardeşlerimiz dağıtım merkezine gelerek, dağıtım saatini de biliyor. Biz yemeği götürmeden önce Suriyeliler kuyruğa girmiş oluyor" dedi. - KİLİS