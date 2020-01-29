Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı
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Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

Türkiye'den sınır dışı edilen Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçıdan biri Fransa'da tutuklandı.

29.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:44
Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

'den sınır dışı edilen uyruklu 4 yabancı terörist savaşçıdan biri Fransa'da tutuklandı.

Fransız basınındaki haberlerde, 3 çocuğuyla sınır dışı edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşlarındaki kadın teröristin 'te hakim karşısına çıktığı ve tutuklandığı belirtildi.

Kadın terörist hakkında aynı zamanda soruşturma açıldığı bilgisi paylaşılarak, Suriye'deyken ülkenin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lıların kampında tutulduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Suriye'de DEAŞ'a mensup, 300'ü çocuk olmak üzere 450 Fransız vatandaşının bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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