Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı
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Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı

Türkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandıTürkiye’den sahte kimlik belgeleriyle Fransa’ya gitmek isteyen 34 kişi İstanbul Havaalanı’nda yakalandı.

20.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:03
Türkiye'den sahte kimlik belgeleriyle Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı

'den sahte kimlik belgeleriyle 'ya gitmek isteyen 34 kişi Havaalanı'nda yakalandı.


Fransa'ya gitmek isteyenlerden 32'sinin Türkiye vatandaşı, diğerlerinin ise Irak ve İran vatandaşı oldukları belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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