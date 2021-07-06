Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka bölgesinde yer alan Petropavlovsk- Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı