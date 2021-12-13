Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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