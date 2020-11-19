Türkiye'den, Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki
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Türkiye'den, Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki

19.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:20
Türkiye'den, Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail yerleşim birimine ziyaretinin son derece vahim bir durum olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail yerleşim birimine ziyaretinin son derece vahim bir durum olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır" denildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail temasları kapsamında gerçekleştirdiği Batı Şeria ziyareti eleştirildi. Pompeo'nun ziyaretinin uluslararası hukuka aykırı olduğu bildirilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesi son derece vahim bir adımdır. Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail- Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Filistin'in uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya ve Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceği kaydedildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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